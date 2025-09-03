Metro de Medellín felicita a Bogotá por la llegada del primer tren del Metro

Paipa

Durante la socialización del proyecto fortalecimiento de la cadena de valor del sector férreo que se realizó en las instalaciones de la empresa Tractec en Paipa, Boyacá, Diego Giraldo gerente de operaciones y mantenimiento del Metro de Medellín felicitó a Bogotá la llegada desde China, del primer tren de la primera línea del metro.

“Primero que todo, felicitaciones, me enorgullece muchísimo. De verdad que cuando veía la noticia me dio mucha alegría porque sé que, si nosotros en Medellín lo necesitábamos, Bogotá lo necesita mucho más”.

El ejecutivo también ofreció el apoyo y la experiencia que ellos tienen en la capital antioqueña.

“Cuenten con nosotros para poder apoyarlos en lo técnico y en todo lo humano”, aseguró.

El martes 2 de septiembre llegaron al puerto de Cartagena los primeros vagones del Metro de Bogotá, donde el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los recibió y aseguró que “es un proyecto de ciudad y de país“.

"Llevamos 83 años hablando en Bogotá de tener un metro; ha habido un sinnúmero de proyectos que diferentes alcaldes han buscado sacar adelante. Eso ya es historia, porque la ciudad dio el paso para materializar por fin ese sueño de tener un Metro“, dijo Galán.

Desde el puerto de Qingdao, China y embarcados en el buque CMA CGM Everglades, llegaron los primeros seis vagones, que corresponden al primero de treinta trenes del Metro de Bogotá.

El tren está conformado por seis vagones: dos del tipo S, que son los que van en los extremos, con unas dimensiones cada uno de 23,59 metros de largo por 3,03 metros de ancho y 3,89 metros de alto; y cuatro del tipo M, que son los que van entre los dos de las puntas, de 22,46 metros de largo por 3,03 metros de ancho y 3,89 metros de alto.

El alcalde Galán dijo que el segundo tren ya salió del puerto de Qingdao y que se espera que llegue a Cartagena en octubre.