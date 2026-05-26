Tres errores de Real Cartagena, tres goles de Marulanda y tres puntos para Envigado

Real Cartagena cayó 2-3 ante Envigado en la ida de la final del Torneo BetPlay I-2026.

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Fue así que al minuto 33, Envigado encontró la ventaja por intermedio de un tanto del héroe de la noche: Miguel Marulanda, artífice de tres tantos.

El cuadro local se encontró con la mala suerte de la lesión de Cristian Graciano, uno de sus mejores hombres. Meléndez entró en su reemplazo. Al minuto 43, Real Cartagena encontró la paridad. Fredy Montero apareció en el área chica, se encontró un rebote dentro del área y la mandó a guardar. Así se fueron al descanso.

El equipo amurallado encontró la ventaja al minuto 47. Jarlan Barrera frotó la lámpara y metió un pase quirúrgico a Montero, el 10 corrió y en el aire sacó un zapatazo cruzado al ángulo: 2-1.

A los 61, Marulanda se hizo cargo de un penal sancionado tras una mano de Pino y al 68, el mismo delantero encontró un balón en el área chica y en el suelo definió para completar una noche soñada.

Real Cartagena ahora debe remar contra la corriente en la vuelta, el viernes a las 3:00 p.m. en el Polideportivo Sur de Envigado.