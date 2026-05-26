Afinia detecta presunta defraudación de fluidos de energía en reconocido restaurante de Cartagena

Durante una intervención técnica en el restaurante “El Burgués”, en el barrio La Concepción, fue hallada una conexión ilegal camuflada que habría generado pérdidas cercanas a los $40 millones

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa adelantando acciones de detección y control para combatir la defraudación de energía en los diferentes municipios y ciudades donde opera, con el propósito de garantizar la legalidad del servicio y la sostenibilidad del sistema eléctrico.

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En el marco de estas acciones, el pasado 7 de mayo se realizó una intervención técnica en el reconocido Restaurante “El Burgués”, ubicado en el barrio La Concepción, en Cartagena, luego de recibir varias denuncias en las que se advertía la irregularidad.

Durante la inspección, el equipo técnico detectó una línea directa conectada por fuera del equipo de medida, la cual recorría la fachada del restaurante a través de una tubería utilizada para camuflar la conexión ilegal, hasta llegar al techo e ingresar al establecimiento comercial. Asimismo, durante el procedimiento se presentaron ofrecimientos de dinero a los funcionarios que participaban en la revisión.

Según las pruebas recopiladas, la compañía identificó pérdidas proyectadas de energía por 8.639 kWh, lo que representaba una afectación económica estimada en más de $8 millones mensuales, y de acuerdo con la normatividad vigente, la empresa está facultada para realizar el cobro retroactivo de hasta cinco meses, valor que en este caso asciende aproximadamente a $40 millones.

Afinia rechaza este tipo de prácticas ilegales, que afectan la calidad y continuidad del servicio para los usuarios que cumplen oportunamente con el pago de la energía y hacen uso adecuado de la infraestructura eléctrica. La empresa reitera que continuará desarrollando operativos de control para detectar conexiones irregulares y posibles casos de defraudación de fluidos.

El delito de defraudación de fluidos está tipificado en el Código Penal y contempla multas que oscilan entre 1,33 y 150 salarios mínimos legales vigentes, además de penas de prisión de 16 a 72 meses para quienes, mediante mecanismos clandestinos o alterando los sistemas de control y medición, se apropien de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno.

La compañía exhorta el apoyo de la comunidad para disminuir los casos de conexiones fraudulentas a la red de hurto de energía, una conducta que afecta a todos los usuarios, pues pone en riesgo la vida e integridad de las personas, así como la calidad y continuidad del servicio.

Afinia reitera la disponibilidad de canales para denunciar cualquier caso de manipulación indebida en la infraestructura eléctrica. Estos canales incluyen la Línea Afinia 115, seleccionando la opción 3 y luego la opción 5. Los reportes también pueden presentarse a través de la aplicación móvil Afiniapp o ante las autoridades competentes.