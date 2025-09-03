Inció el proceso de inscripción de cédulas para elecciones de 2026 con puntos móviles en Boyacá

En cinco ciudades de Boyacá se instalaron los puntos de inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil inició con el proceso de inscripción de cédulas de cara a las elecciones del Congreso de la República y presidencial del año 2026.

Según lo señaló el delegado en Boyacá de la Registraduría, esta etapa es muy importante para garantizar que los ciudadanos que han cambiado de domicilio puedan ejercer su derecho al voto en el lugar donde ahora residen en el departamento.

“Efectivamente está en curso el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía de cara a las elecciones de Senado y Cámara y elección de presidente y vicepresidente del país, en lo que se refiere al Congreso, este proceso inició el pasado 8 de marzo de 2025 y concluirá dos meses antes de la elección y este mismo fenómeno sucede con respecto a presidente y vicepresidente, con la diferencia que la inscripción inició el pasado 31 de mayo y finalizará de igual manera dos meses antes de la elección”, indicó Zamir Hernán Silva Zabala, delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Boyacá.

Para que los ciudadanos puedan realizar el proceso de inscripción de cédulas de manera fácil y rápida, la Registraduría ha dispuesto de puntos móviles en Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Puerto Boyacá. Esta estrategia busca aumentar la participación electoral y fortalecer la democracia en el país.

“En el caso de Tunja, se ha dispuesto dos puntos en el centro comercial Unicentro y centro comercial Viva. En el caso de Sogamoso, en el centro comercial Iwoka. En el municipio de Puerto Boyacá, en el centro comercial Santa Bárbara. En el caso de Chiquinquirá estamos en ese momento sólo en la Alcaldía Municipal, pero se está estudiando un punto que genere mayor concentración de población como lo es un centro comercial. En la ciudad de Duitama en este momento estamos definiendo para que este kiosco se ubique en el centro comercial Innovo Plaza. Todos estos puntos descentralizados del servicio para lograr el proceso de masificación de inscripción de cédulas empezaron a funcionar el pasado primero de septiembre”, agregó Silva Zabala.

Vale la pena recordar que el próximo 19 de octubre se va a realizar la elección de los consejeros municipales y locales de juventud en todo el país, además se tiene previsto adelantar la consulta interpartidista el próximo 25 de octubre.

Estas son las ciudades donde hay punto móviles para inscripción de cédulas: