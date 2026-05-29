Tunja firmó un pacto por la vida y la seguridad vial

El aumento de víctimas fatales en accidentes de tránsito encendió las alertas en Tunja. Solo en el primer trimestre de 2026, siete personas perdieron la vida en las vías de la ciudad, cinco más que en el mismo periodo del año anterior.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Tunja lideró el Pacto por la Vida, la Seguridad Vial, la Sana Convivencia y la No Violencia, una jornada que reunió a motociclistas, ciudadanía e instituciones alrededor de actividades pedagógicas, prevención y servicios de apoyo comunitario. Las cifras reflejan una realidad preocupante: seis de las siete víctimas fatales registradas este año eran motociclistas, quienes hoy representan el grupo más afectado por la siniestralidad vial en la ciudad.

La jornada se desarrolló en la Plazoleta San Francisco con actividades de sensibilización, espacios pedagógicos y acciones enfocadas en promover conductas responsables en las vías. “Esta jornada nos permitió hacer un llamado al cuidado de la vida y a la responsabilidad que todos tenemos cuando salimos a las calles. También quisimos reconocer a muchas mujeres motociclistas y madres tunjanas que diariamente trabajan y sostienen a sus familias”, señaló María Paula Jiménez, alcaldesa encargada de Tunja.

La programación incluyó una rodada de sensibilización para motociclistas y una campaña de cambio de cascos, orientada a fortalecer el uso adecuado de elementos de protección y la conducción segura. En el marco del Mes de las Madres, más de 20 mujeres cabeza de familia participaron, además, en una muestra de emprendimientos que permitió visibilizar sus productos y fortalecer sus iniciativas económicas.

La actividad también contó con una feria institucional y de servicios, integrando acciones de prevención, convivencia y promoción de entornos más seguros para la ciudadanía. Con este pacto, Tunja busca fortalecer la cultura vial y generar mayor conciencia sobre la responsabilidad compartida de proteger la vida en las vías.