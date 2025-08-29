Reto Elecciones 2026: Roy Barreras, con un pie por fuera del Frente Amplio

Colombia

En Caracol Radio le contamos cómo se sigue moviendo el tablero político de cara a las elecciones de 2026. Iván Cepeda reacomoda el panorama del Pacto Histórico, mientras una reunión el pasado martes entre 18 aspirantes de centro derecha busca alianzas y la depuración de candidaturas.

Cepeda reacomoda el tablero en la izquierda

La confirmación de Iván Cepeda como precandidato presidencial por el Pacto Histórico anticipa cambios en el panorama dentro de la centro izquierda. Su entrada a la contienda ha hecho que Roy Barreras tome distancia. Aunque el expresidente del Congreso no ha oficializado hasta el momento su precandidatura, está evaluando replantear su estrategia para lanzarse.

Barreras daba como ganador de la consulta del Pacto, que se realizará en octubre, al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien veía con posibilidades de derrotar en marzo en la consulta del denominado Frente Amplio porque, según sus cálculos, no tendría la capacidad de recoger la totalidad de los votos de la izquierda, pues hay sectores en donde es fuertemente criticado. En ese electorado el exembajador veía chances de ganar adeptos.

Sin embargo, con la llegada de Cepeda a la contienda, el embajador asegura que el senador tendría el respaldo de gran parte de la izquierda radical, lo que lo perfilaría como favorito en la consulta de octubre, sobrepasando a Quintero, y en la del Frente Amplio, en marzo.

Petro insiste en la unidad del Pacto Histórico

El presidente Gustavo Petro, preocupado por posibles divisiones en el progresismo, tuvo dos reuniones en la Casa de Nariño con miras al 2026.

La primera con el exalcalde Daniel Quintero y la segunda, con la bancada del Pacto.

Fue enfático en que la unidad es el mensaje que se debe transmitir por lo que le pidió a la bancada del Pacto que no muestren resistencia a Quintero y que Unitarios, ese sector de la izquierda que lidera la senadora Clara López, debería hacer parte también del Pacto y participar de la consulta de octubre.

Quintero, tras el espaldarazo de presidente, dio inició s su primera gira política en la Costa Caribe, con paradas en Santa Marta, Barranquilla y municipios cercanos. Este es un territorio de especial interés para Petro, donde tiene buen recibimiento; lo que se espera que el exalcalde de Medellín tenga allí reuniones políticas.

La centro derecha busca depurar candidaturas

En paralelo, el pasado martes 26 de agosto, un grupo de cerca de 18 precandidatos de centro derecha se reunió para discutir mecanismos de depuración. Entre los asistentes estuvieron: el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo; el senador liberal Mauricio Gómez; la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo; el exministro de Justicia Wilson Ruiz; el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; el exsenador David Luna; el excontralor Felipe Córdoba; el exministro del Interior Daniel Palacios y representantes de la coalición de los exgobernadores.

En esta reunión se planteó que la depuración se haga en diciembre, a finales de este año, luego de que la Registraduría avale las firmas de quienes han acudido a este mecanismo. El objetivo es que de este sector se elijan a 5 de estos precandidatos, para que posteriormente participen de la gran consulta de marzo.

Algunos aspirantes, como Peñalosa, Marta Lucía y Juan Carlos Pinzón descartaron el mecanismo de firmas y le apostarán a puntear esas encuestas y que así puedan obtener el coaval de los partidos que se terminen aliando.

A este proceso también le ha puesto el ojo encima Roy Barreras, quien como contábamos al inicio, parece alejarse de la consulta de la centro izquierda en marzo.