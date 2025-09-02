Ocampo advierte de sobrecostos en contrato de Registraduría con Thomas Greg para elecciones 2026

Colombia

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, denunció que el contrato de 2.1 billones de pesos que la Registraduría adjudicó a Thomas Greg & Sons para garantizar la prestación del servicio logístico para las elecciones de 2026, cuenta con sobre costos de más de 400 mil millones de pesos.

Según advirtió Ocampo, el incremento del valor es “de mas del 60% en la última década, inclusive por encima de la inflación”.

Mencionó también el representante a la Cámara en su denuncia que de 2022 a 2025, “se evidencian incrementos acelerados del 68% en biometría, del 76% en el escrutinio y del 263% en el software Infovotantes solo para las elecciones al Congreso”.

Además, indicó que mientras que en 2013 la inversión total para los procesos electorales fue de $154,999,768,800, para “2025 es de $1,237,848,506,011, representando un incremento del 798% en 12 años”.

Ocampo denunció también que encontró sobrecostos en el alquiler mobiliario para las elecciones “como en las sillas, mesas, carpas y vallas, en el mercado dichos elementos para cada puesto de votación costarían $4,665,440,860 pero en la contratación salen a $5,320,540,86”.

¿Qué dice el contrato que firmó la Registraduría con Thomas Greg & Sons?

Según la resolución 8135 de 2026, el objetivo del contrato que se adjudicó a Thomas Greg & Sons es “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios, para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2025 y 2026 a los que se refiere el alcance del objeto, de conformidad con los requerimientos y especificaciones descritos en el Componente Técnico y demás documentos que integran el Pliego de Condiciones”.