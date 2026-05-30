Don Matias S.A.S destruyó vía recién reparada en barrio Patriotas de Tunja

El presidente de la JAC de Patriotas denunció que una intervención ejecutada por Don Matías S.A.S. rompió la carrera segunda del barrio, reparada hace cinco meses, y dejó bloqueada una de las principales conexiones entre el Terminal y el centro de Tunja.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Patriotas, Julián Quintero, denunció en el Consejo de Gobierno convocado por la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez, que una cuadrilla contratada por la empresa Don Matías destruyó parte de la carrera segunda del sector, una vía que había sido reparada apenas cinco meses atrás y que conecta el Terminal de Transportes con el centro de la ciudad.

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Según el líder comunal, la carrera segunda había sido priorizada desde 2024 dentro de los presupuestos participativos, pero la demora de más de un año en la ejecución obligó a la comunidad a presionar otra intervención ante la Secretaría de Infraestructura. «...En diciembre de 2025 hicimos reparcheo y mejoramiento de la vía por gestión nuestra, porque si no, no lo hacen...», afirmó Quintero. Sin embargo, hace tres días llegaron operarios del contratista y comenzaron a romper nuevamente la calle. «...Nos dijeron que tenían que romper porque eso era lo que estaba en el acta...», relató.

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Quintero aseguró que cerca de 100 metros de vía quedaron destruidos por la intervención y denunció que la Administración nunca informó a la comunidad sobre el inicio de las obras. «...No nos llamaron para preguntarnos. Esa acta se firmó hace más de un año y como no llegaban a arreglarla, nosotros obligamos a Infraestructura a intervenir antes...», sostuvo. El presidente de la JAC afirmó que actualmente la principal vía del barrio permanece cerrada y sin solución inmediata. «...Hoy los contratistas dijeron que la lluvia no los dejaba trabajar y se fueron. La vía principal de Patriotas quedó vuelta nada...», señaló.

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Durante su intervención, el dirigente cuestionó directamente la falta de coordinación entre la Secretaría de Infraestructura encargada y las comunidades. «...Eso pasa porque no cogen un celular y llaman a los presidentes comunales...», reclamó frente al gabinete municipal. La denuncia se produjo en medio de las críticas expuestas en el Consejo de Gobierno por retrasos, improvisación y fallas de ejecución en obras priorizadas por las comunidades de Tunja.