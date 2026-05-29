Bloqueos en el peaje de Tuta por incumplimientos en acuerdos y cobros tarifarios

Habitantes de los municipios de Tuta, Cómbita, Oicatá y Sotaquirá adelantaron bloqueos intermitentes en el peaje de Tuta para exigir el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional frente a las afectaciones económicas derivadas del cobro del peaje y la construcción de la doble calzada Briceño–Tunja–Sogamoso.

El alcalde de Tuta, Wilber Jaime Salamanca, explicó que desde 2018 se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura para establecer medidas diferenciales para los municipios cercanos al peaje. Sin embargo, aseguró que varios compromisos adquiridos durante el paro nacional de 2021 no fueron ejecutados. «...En el sentir de la gente, varios de los compromisos que se hicieron hace cinco años no se cumplieron...», indicó el mandatario.

La comunidad reclama, entre otros puntos, tarifa diferencial o tarifa cero para habitantes de la zona y la ejecución de obras complementarias. Según Salamanca, durante 2025 se mantuvieron mesas de diálogo con entidades nacionales, pero no hubo soluciones concretas. «...No se ha materializado ningún tipo de solución de los diálogos que se tuvieron...», afirmó.

Frente a las manifestaciones, la Policía Metropolitana de Tunja confirmó que existe acompañamiento institucional en el lugar. El coronel Javier Gustavo Lemus indicó que delegados de alcaldías, Personería y representantes de la concesión BTS sostienen conversaciones con los manifestantes para buscar acuerdos y evitar afectaciones mayores en plena jornada previa a las elecciones presidenciales.