Tecnología 5G en el Colboy y más desarrollo para el agro en Boyacá

La secretaria Tic y Gobierno Abierto, Sandra Milena Urrutia Pérez, compartió las buenas noticias en materia tecnológica que se viene trabajando en el agro y la educación.

“Contarles que seguimos fortaleciendo ese trabajo de llevar tecnología a cada rincón de Boyacá. En este caso, hicimos una alianza muy importante con la Fundación Sandbox y la empresa Qualcomm, en donde vamos a poder tener implementada de conectividad 5G en el Colboy-Colegio de Boyacá en su sede de Tunja. Nuestros niños van a poder estudiar temas como inteligencia artificial, ciencia de datos, blockchain y desarrollo de aplicaciones, pero lo más importante, utilizando esa conectividad y los equipos que traen dispositivos 5G; a estamos listos, ya empezamos las clases y también llevamos los computadores con esa tecnología”.

También comentó que el 2 de junio se va a inaugurar un punto presencial de AgroTech en Tunja, en donde se podrá contar con todos los equipamientos necesarios para el acompañamiento con ingenieros agrónomos, quienes brindarán asistencia técnica durante todo el proceso, para seguir fortaleciendo la apropiación y la tecnología en el territorio.

“Igualmente estaremos ese mismo día en Duitama, en la Universidad UPTC, en donde vamos a lograr dar esa capacitación y esa formación para que más campesinos ingresen a esta iniciativa”.

AGROTECH llega a Duitama para conectar la tecnología con el sector agropecuario y abrir nuevas oportunidades para nuestros productores

AgroTECH, es un programa del Ministerio TIC que llevará tecnología y acompañamiento técnico a productores rurales para fortalecer la gestión productiva en el campo. La iniciativa incorpora herramientas como imágenes satelitales para analizar el estado de la tierra, un cuaderno de campo digital para registrar las actividades de los cultivos y asesoría de agrónomos expertos que apoyarán la toma de decisiones en las unidades productivas