Exdirectivo de Corpochivor enfrentará cargos por presunto acoso sexual a contratista

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsecretario general de Corpochivor, Juan Carlos Vargas Barreto, señalado de presuntamente acosar sexualmente a una contratista de la entidad utilizando su posición de poder dentro de la corporación.

Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en abril de 2024, cuando el funcionario, presuntamente, condicionó la renovación contractual y el trámite de cuentas de cobro a encuentros fuera del lugar de trabajo. La Procuraduría indicó que Vargas Barreto habría aprovechado su superioridad jerárquica para incurrir en conductas inapropiadas contra la contratista.

El organismo disciplinario advirtió que el proceso avanzará con enfoque de género y bajo los lineamientos establecidos para casos de violencia y acoso contra las mujeres. La posible conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo.