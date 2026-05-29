Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 may 2026 Actualizado 23:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Exdirectivo de Corpochivor enfrentará cargos por presunto acoso sexual a contratista

La Procuraduría investiga a Juan Carlos Vargas Barreto por presuntamente exigir encuentros fuera del trabajo a cambio de pagos y renovación contractual en Corpochivor.

PGN abrió indagación para esclarecer presuntos casos de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena

PGN abrió indagación para esclarecer presuntos casos de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena

PGN abrió indagación para esclarecer presuntos casos de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena

Caracol Radio

Caracol Radio

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsecretario general de Corpochivor, Juan Carlos Vargas Barreto, señalado de presuntamente acosar sexualmente a una contratista de la entidad utilizando su posición de poder dentro de la corporación.

Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en abril de 2024, cuando el funcionario, presuntamente, condicionó la renovación contractual y el trámite de cuentas de cobro a encuentros fuera del lugar de trabajo. La Procuraduría indicó que Vargas Barreto habría aprovechado su superioridad jerárquica para incurrir en conductas inapropiadas contra la contratista.

El organismo disciplinario advirtió que el proceso avanzará con enfoque de género y bajo los lineamientos establecidos para casos de violencia y acoso contra las mujeres. La posible conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir