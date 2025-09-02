Elecciones 2026: encuestas, redes sociales y candidaturas

En Hora20 una mirada al panorama electoral del 2026 que se mueve entre la búsqueda de liderazgo, la aparición de nuevas candidaturas, reuniones entre distintos sectores políticos y una veda a las encuestas que tiene al país y a sectores políticos navegando sin estas mediciones. El análisis a lo que viene pasando en distintos sectores, lo que podría pasar en las consultas y las definiciones de cara a la búsqueda de poder en el 26.

Lo que dicen los panelistas

Claudia Palacios, periodista, columnista en El Tiempo, analista y escritora, señaló que la suspensión de las encuestas por un tiempo puede resultar un experimento interesante en un país donde se le da tanto palo a esas herramientas, “es prudencial que varios partidos lo hayan apoyado, es sólo hasta noviembre y ya veremos qué hacen los candidatos vía foros y redes sociales y si se posicionaron o no”. Detalló que uno de los problemas de las encuestas, es que tiende a borrar al centro político, “no puede ser que la mayoría se identifique de centro, pero a la hora de votar no son de centro, se van a un extremo y estar en extremos nos ha hecho daño como país y al mundo, entonces modular la injerencia de las encuestas en la decisión de voto de las personas nos da una esperanza a eso que la gente dice que es, que es de centro, pero que no se ve en la intención de voto”.

En cuanto a liderazgos y candidaturas, planteó que tanto la derecha como la izquierda necesitarán del centro para poder ganar, “pero no los veo haciendo esa apuesta, se van hacia los extremos y no sé en qué momento se moverán a buscar el centro”. Además, sobre ese sector, dijo que si ellos siguen con el discurso de que son superiores porque no polarizan, no lograrán avanzar, “tienen que emocionar, si no emocionan vuelven a perder”.

Heráclito Landinez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, resaltó que la ley sobre encuestas permite organizar la discusión política entre los partidos y las figuras políticas, “en Senado ya estamos en encuestas, son tres meses antes de inicio de inscripción que debe comenzar el 8 noviembre”, con lo cual, aseguró que no se puede sobrecargar de información a la ciudadanía y utilizar a las encuestas solamente para el voto útil y hacer crecer un candidato.

Planteó que la izquierda la diferencia de la derecha el gran elector, “Álvaro Uribe es el gran elector de la derecha y los candidatos dependen de él, pero Gustavo Petro logra la confluencia de partidos”. Sobre la candidatura de Daniel Quintero, advirtió que él se identifica con el progresismo desde hace muchos años, que acompañó a Petro en la campaña del 2022 y que la discusión sobre su situación jurídica es un asunto que debe ser fallado por la justicia. En cuanto a las diferencias en el Pacto Histórico por esa candidatura, dijo que siempre habrá voces disidentes, “pero acá habrá una consulta democrática para elegir entre 21 precandidatos quién liderará la candidatura del Pacto Histórico”.

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, columnista y exsecretario de transparencia de la Presidencia, la aprobación de esta ley que pasó de agache buscaba beneficiar a senadores que son precandidatos y que registran con baja intención de votos, al tiempo, dijo que se cambian requisitos técnicos que hace inviable la realización de las encuestas como la muestra o el margen de error que cambian con esta ley, “perdemos acceso a información, eso no es nuevo, viene desde hace 15 años, pero en año de campaña es perfecto para los partidos. Esto tiene tela por cortar y aunque tiene propósito noble, como mejorar la calidad información, hacerlo así favorece a quienes pagan encuestas internas en campañas y nos deja en manos de encuestas piratas y sondeos piratas que generan más daño que beneficio”.

Señaló que tener 100 precandidatos ya dice suficiente sobre la crisis de los partidos y la falta de identidades ideológicas. De otro lado, comentó que hasta hace poco la política del país giraba con Petro como el polo de la política entre la derecha, el centro y la izquierda, “pero con el asesinato de Miguel Uribe, la condena al expresidente y la degradación orden público, aparece un cóctel de temas en el que Álvaro Uribe vuelve a ser un gran elector”. Planteó que tanto Uribe como Petro tienen coincidencias como que son populistas, caudillistas y personalistas, “usan emociones como arma para anular al otro y en bandos extremos usan ilusión de procesos transparentes de escogencia del heredero para ungir al que sigue con el legado”.

Cristina Carrizosa, abogada, consultora y columnista en El Espectador, destacó que ante esta ley de encuestas el sistema se va a ajustar, “las firmas encuestadoras están en deuda, es normal el pataleo de ahora porque operan como un mercado, pero las obliga a ellas y a los que contratan las encuestas a ofrecer un producto serio que dé garantías”. De otro lado, planteó que esta ley hace que el sistema sea más vibrante en el proceso electoral, “la falta de encuesta obliga al elector a que mire para otro lugar y ahí es donde toca ser más creativo. Es un reto interesante para medios y pone al elector en posición de ser más responsable”.

Frente a las candidaturas, comentó que hay desorden en la creación y el empuje de los partidos y liderazgos, “en el Centro Democrático con la tragedia de Miguel Uribe hay un cambio con el aterrizaje de un candidato con el que no contaban; eso desbarajustó el interior del partido y generó caos a pesar de los liderazgos fuertes y disciplinados”. Sobre el Pacto Histórico dijo que hay un caudillo ordenando mal en medio del caos.