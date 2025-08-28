“El voto físico es garantía de un proceso electoral íntegro”: Registrador sobre elecciones 2026

AME6674. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/06/2025.- El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, habla con la prensa este martes en Bogotá (Colombia). Penagos aseguró que deja en manos de las altas cortes la decisión de si el organismo electoral que dirige debe hacer o no la consulta popular sobre la reforma laboral convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro pese a que ya fue rechazada por el Senado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que se tienen plenas garantías del funcionamiento del sistema electoral del país, esto de cara a la realización de las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

Según dijo Penagos, el hecho de que tanto los votos como el sistema de conteo sea manual, permite que se tenga soporte de todos los resultados electorales y que así mismo, se garantice la integridad electoral.

“Que hoy en Colombia el proceso electoral sea manual es una garantía plena porque siempre habrá soporte de los resultados que se promulguen. La garantía de un proceso electoral íntegro hoy,es el voto físico y es el hecho de que haya manualidad en las actas, porque siempre estarán esos soportes, siempre se podrán ver y siempre podrán acudir a ellas”.

“Es una práctica que debemos combatir”: Registrador sobre desinformación

Por otro lado, el registrador advirtió sobre los riesgos de la desinformación, señaló que se trata de una “práctica que debemos combatir porque puede llevar a distorsionar percepciones, manipular emociones y, en los casos más graves, afectar la legitimidad de las instituciones y llevar a desestabilizar el sistema democrático”.

Alertó de hecho Hernán Penagos que el país no está preparado para los niveles de desinformación y de noticias falsas “que actualmente se están viendo y que se van registrar de aquí a las elecciones del próximo año”, por lo que destacó la necesidad fortalecer la democracia colombiana.

Cuestionó también el registrador la baja participación de quienes están habilitados para votar en el país. Explicó que por ejemplo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el 45% de las personas no participó, y en la segunda vuelta, no lo hizo el 41%.

Agregó que “mientras más personas participen, más legítimos son los gobernantes y por eso para nosotros es importante promover la participación”.