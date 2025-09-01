Registraduría habilita 400 puntos de inscripción para elecciones de 2026 en Colombia

¿Por qué las personas no lograron terminar el proceso de inscripción de cédulas? COLPRENSA / FOTO ARCHIVO). / Colprensa, Fot�grafos

Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó cerca de 400 puntos en todo el país para que los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia puedan inscribir sus cedulas de cara a las elecciones de 2026.

El proceso estará disponible desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y se suma a los trámites que ya se realizan en las sedes de la entidad.

Dónde estarán ubicados los puntos

Los nuevos puestos de inscripción se encontrarán en lugares estratégicos como centros comerciales y espacios de alta afluencia en ciudades capitales e intermedias. El horario de atención será de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., según corresponda.

Para hacer el trámite, los ciudadanos deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil.

Quiénes deben inscribirse

El procedimiento solo es necesario para quienes:

• Hayan cambiado su lugar de residencia.

• Regresaron al país de manera permanente.

• Tienen cédulas expedidas antes de 1988 y aún no figuran en el censo electoral.

Fechas clave del calendario electoral

• 8 de enero de 2026: cierre de inscripciones para las elecciones de Congreso.

• 31 de marzo de 2026: cierre de inscripciones para las elecciones presidenciales.

El cambio en el puesto de votación quedará reflejado en el censo electoral a partir del 8 de febrero de 2026 para las legislativas y después del 30 de abril para las presidenciales.

Estrategias adicionales

La Registraduría también autorizó la realización de campañas móviles de inscripción de ciudadanos (CMI) y jornadas en todos los puestos de votación habilitados, incluidas las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Estas medidas buscan facilitar el acceso, reducir tiempos de desplazamiento y promover la participación, con el fin de fortalecer la democracia y disminuir el abstencionismo en Colombia.