El Ideboy presentó resultados donde su mayor aporte ha sido al sector salud en Boyacá

Héctor Wilson Castelblanco, gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (IDEBOY), dio a conocer los proyectos que se han desarrollado desde esta entidad.

“Queríamos empezar a generar políticas de desarrollo que fueran mejorando las condiciones de todos y cada uno de los habitantes desde el instituto y desde una política de beneficios que nos ha permitido desarrollar proyectos y programas en el departamento. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hemos venido generando desde la Gobernación de Boyacá, con todo el trabajo que ha generado el ingeniero Carlos Andrés Amaya, que nos ha llevado en estos proyectos la parte de generar algún tipo de actividades en lo que corresponde a los hospitales".

Expresó que en Puerto Boyacá se ha generado un apoyo donde suministraron 100 sillas ergonómicas para los funcionarios de esta entidad. “Esto va a generar que los empleados tengan una mayor disponibilidad para trabajar generando así un mejor desarrollo en sus actividades diarias que realizan”.

En Tunja, se hizo la entrega de una pantalla para un auditorio del Hospital San Rafael, en el que también se van a beneficiar los estudiantes, médicos, entre otros, generando todo este desarrollo y actividades que se han venido haciendo desde el instituto.

“Se han hecho 18 construcciones de hospitales en todo el departamento y ahora vamos a venir con algunas actividades como el hospital de Turmequé, Soatá y también tenemos el hospital de Miraflores, la E.S.E de Arcabuco, al igual que la de de Nuevo Colón”, señaló.

El IDEBOY, ha acompañado junto a la Gobernación de Boyacá, a eventos de carácter social y educativo “como Misión Alas, donde hemos podido apoyar a la Banda de Chivatá, también dar dotación de cuadernos para que sean repartidos en las instituciones educativas de todo el departamento, gracias también al apoyo de la primera dama. Esto ha generado que el instituto también se vincule de esta manera y pueda apoyar a los jóvenes boyacenses”.

Uno de los grandes aportes del IDEBOY ha sido en el sector salud. Esto fue lo que indicó el gerente: “nosotros en el primer semestre de 2026 tenemos aproximadamente alrededor de 100 millones de pesos que hemos invertido en estos dos hospitales, el hospital de San Rafael y el hospital de Puerto Boyacá, pero vienen más inversiones. Estamos preparando y organizando algunos temas con los gerentes para que podamos nosotros seguir desarrollando y seguirles dando las herramientas necesarias a estas instituciones para que puedan dar un muy buen servicio”.