Fico critica puntos de la reforma tributaria en donde se ve afectado el sector cultural y deportivo

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó fuertemente el nuevo proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ante el Congreso de la República. La iniciativa, busca recaudar 26,3 billones de pesos a través de medidas como el aumento del IVA a la gasolina, bebidas alcohólicas, vehículos híbridos y la imposición de un 19 % a boletas de conciertos, espectáculos y eventos deportivos con un valor superior a 500.000 pesos.

Para Gutiérrez, estas disposiciones representan un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos y a sectores estratégicos como la cultura y el deporte. “El Congreso debe hundir esa reforma tributaria, no es beneficiosa para los colombianos. Le entregaría una chequera inmensa al Gobierno Nacional solo para que haga campaña”, expresó el mandatario.

El alcalde también criticó el impacto que podría tener el cobro del IVA a la gasolina sobre el transporte y la economía familiar. “esto es una estocada al ciudadano de a pie. No es justo que mientras la gente lucha por llegar a fin de mes, pretendan cargarle más impuestos al transporte y a los servicios básicos”, afirmó.

Uno de los puntos que más indignación generó en Gutiérrez fue el gravamen a los eventos culturales y deportivos. “Aporrean no sólo a un sector importante de la economía y a los artistas, a los deportistas, sino que la gente tiene que pagar más para ir a cualquier evento, le aporrean el bolsillo a los colombianos.”, sentenció.

La posición del alcalde se suma a las voces de diferentes sectores que consideran que la reforma, en lugar de aliviar la carga tributaria de la clase media y de los más vulnerables, podría ahondar las desigualdades y frenar la reactivación económica.

Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado a los congresistas para que estudien a fondo la propuesta y actúen en beneficio de la ciudadanía.