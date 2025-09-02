“La reforma tributaria va hacia los más ricos”: Petro a críticas sobre proyecto radicado en Congreso

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/07/2024.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace su intervención durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso este sábado, en Bogotá (Colombia). El mandatario instaló el nuevo periodo de sesiones del Congreso Nacional en el que su Gobierno presentará nuevos proyectos de reformas a la salud, la justicia y tributaria, entre otras iniciativas que serán la base para encarar la segunda mitad de su mandato que comienza el próximo 7 de agosto. EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Congreso

El presidente Gustavo Petro salió en defensa del proyecto de reforma tributaria que presentó el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República con el objetivo de recaudar $26,3 billones de pesos que fueron incluidos en el Presupuesto General de la Nación del 2026.

El pronunciamiento del mandatario se dio en su cuenta de X, donde compartió una foto sobre ‘información mentirosa e imprecisa’ que deslegitimó el propio MinHacienda, ante aumentos supuestos del IVA por ir a restaurantes, conciertos, comprar licor, hacer turismo entre otras.

“Todo esto es mentira. La Reforma Tributaria va hacia los más ricos del pais. Dividendos, disminucion de impiestos a empresas, alza en herencias, impuestos por fusiones empresariales, hidrcarburos, solo comestibles venenosos a la salud, vehiculos de enrgías fósiles, reduccion de impuestos a las energías limpias”, fue el mensaje que publicó el mandatario.

La iniciativa deberá comenzar a discutirse en las Comisiones Económicas del Congreso, Terceras y Cuartas, de manera conjunta. En este momento no cuenta con un ambiente muy favorable entre los partidos políticos e incluso se habla de un prematuro hundimiento, pues no contaría con los votos para aprobarse propiamente en el Senado.