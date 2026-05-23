Ya están definidos los nueve candidatos a rector de la UdeA para el periodo 2026-2029

Medellín, Antioquia

La Secretaría General de la Universidad de Antioquia oficializó los nombres de las nueve personas que cumplen todos los requisitos y quedan habilitadas como candidatas y candidatos en el proceso de designación rectoral para el periodo 2026-2029.

De las diez personas que se inscribieron antes del cierre de la fase el 15 de mayo, nueve cumplieron con los requisitos establecidos: ser colombiano en ejercicio, no tener condenas ni sanciones graves, poseer título universitario, haber desarrollado actividades académicas o profesionales de alto nivel y contar con experiencia en administración académica, científica, cultural o aportes relevantes al desarrollo social.

Tras verificar la documentación presentada, se acreditaron, según el orden de inscripción, las siguientes personas:

John Mario Muñoz Lopera, Iván Darío Ocampo Tamayo, Luquegi Gil Neira, Claudia Patricia Puerta Silva, Jaime Andrés Cano Salazar, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres Valois, Edwin Rolando González Marulanda Y Magali Andrea Montoya Giraldo.

Con esta lista definida, el proceso entra en su fase pública. El próximo miércoles 3 de junio se realizará el Foro Institucional, espacio en el que los candidatos expondrán sus propuestas ante la comunidad universitaria y la ciudadanía.

Finalmente, el 10 de junio de 2026, el Consejo Superior Universitario sesionará de manera extraordinaria para elegir a la persona que dirigirá la institución durante los próximos tres años.

Cabe recordar que, a finales del año 2025, el Ministerio de Educación removió del cargo al rector de la UdeA, John Jairo Arboleda quien se venía desempeñando como rector de la Universidad desde el 2018 y cuyo periodo terminaba en el 2027. Esta decisión se tomó en el marco del proceso de inspección y vigilancia a la universidad.