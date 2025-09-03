El Congreso Internacional Buen Comienzo inaugura hoy su XI edición en Medellín

Medellín, Antioquia

Medellín será anfitriona de la undécima edición del Congreso Internacional Buen Comienzo – Medellín Te Quiere, un encuentro que durante tres días reunirá a agentes educativos, profesionales psicosociales, cuidadores y ciudadanía en general para reflexionar sobre el bienestar emocional, el cuidado y la construcción de vínculos.

El evento, organizado por el programa Buen Comienzo y la estrategia Tejiendo Hogares del Despacho de la Primera Dama, contará con la participación de 11 expertos de Colombia, México, España y Argentina. La agenda académica incluye conferencias magistrales, talleres prácticos y actividades artísticas diseñadas para entregar herramientas de autoconocimiento, gestión del estrés y fortalecimiento de la vida familiar.

“Este evento fue pensado para fortalecer a nuestros agentes educativos. Antes que nada, ellos son seres humanos que también cargan con muchas situaciones y emociones que muchas veces no saben cómo manejar, por eso queremos entregarles hoy herramientas para su bienestar emocional”, afirmó la primera dama de Medellín, Margarita Gómez Marín, quien también destacó que el congreso abre sus puertas a familias y ciudadanía con entrada gratuita mediante inscripción previa.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, resaltó los avances recientes en el programa Buen Comienzo: “La atención era de doscientos diez días al año, y yo he dicho que el hambre no sale de vacaciones, entonces la atención hoy en buen comienzo es de trescientos sesenta y cinco días al año. Todos los niños que tengan prevalencia de desnutrición, bajo peso o baja talla, a sus casas les llega los fines de semana la alimentación”.

La programación del congreso también incluye actividades sensoriales y artísticas con grupos como Acción Impro y el artista sonoro Mauro D’Leon, que buscan activar la creatividad y la sensibilidad de los asistentes.

En 2024, más de 6.000 personas participaron en este espacio, consolidándolo como un referente en temas de bienestar. La agenda completa está disponible en la página web de la Alcaldía de Medellín.