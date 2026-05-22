Briceño: Tres personas del frente 36 fueron abatidas; a dos los arrebataron en una asonada

Briceño- Antioquia

Este viernes se desarrolló un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército en apoyo con la Fiscalía en zona rural de Briceño en el Norte de Antioquia que habría dejado tres presuntos delincuentes muertos. Al parecer, integrantes del frente 36 en la vereda Palmichal.

Las fuentes consultadas en el territorio manifestaron que la acción estatal era contra la estructura de alias Chalá, segundo al mando del frente 36. En ese operativo dieron de baja a tres personas, entre ellas una mujer conocida con el alias “Flor”, quien sería la pareja sentimental de alias Macho Viejo. Recordemos que esta persona desertó del frente 18 del abatido Ramiro para integrarse al grupo de Primo Gay.

Caracol Radio conoció que, en medio de la situación, el frente 36 obligó a la comunidad de varias veredas del corregimiento de Travesías a dirigirse al sector de la mina. Allí, presuntamente, un grupo de personas logró arrebatarles dos de los tres cuerpos a las tropas del ejército y solo lograron asegurar a la mujer.

Amenazas a la comunidad

Caracol Radio también ha conocido que, como a menudo ocurre, son los campesinos los que quedan en medio del conflicto. Precisamente hoy fueron intimidados por los dos grupos, es decir, las disidencias y el Clan. Los guerrilleros obligaron bajo intimidación de multa o incluso la muerte a quien no obedezca. Lo paradójico es que precisamente ese mensaje le envió el Clan del Golfo a las comunidades si acataban las órdenes de la guerrilla.

Reacción del gobernador

El gobernador de Antioquia en su cuenta de X manifestó que estas personas estarían involucradas en el asesinato del periodista Mateo Pérez.

“Atención, antioqueños: me informan que un grupo de operaciones especiales del @COL_EJERCITO pudo haber neutralizado, en zona rural de Briceño, a los guerrilleros asesinos del joven periodista Mateo Pérez”.

Se espera una ampliación de esta información por parte de las autoridades.