¿Advertencia? Gustavo Petro asegura que precio de gasolina aumentaría si se hunde la tributaria

No para la discusión por el futuro de la reforma pensional, y las advertencias del presidente Gustavo Petro por su posible hundimiento.

Y es que nuevamente salió en defensa del proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República, y señaló que “los ricos de Colombia” están mintiendo para afectar su paso en el Congreso.

Por lo cual, advirtió que si el Congreso hunde la reforma tributaria, no quedará más salida que impactar a la gasolina.

“Si el Congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por $70 billones que es la verdadera causa del déficit, producida por Duque y Ocampo”, puntualizó.