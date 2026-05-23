SIATA reportó temperaturas por encima de lo normal en el Valle de Aburrá

Medellín, Antioquia

Desde hace algunos días en Medellín y su área metropolitana se ha presentado una constante y es el aumento en la sensación térmica y los comentarios de la ciudadanía se enfocan en el fuerte clima sobre todo en horas de la noche. Ante esta situación el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) alertó sobre un incremento significativo en las temperaturas del territorio metropolitano a lo largo de esta semana, superando notablemente los valores históricos tanto de día como de noche.

Según detallaron el 20 de mayo se registraron récords horarios en varias estaciones, mientras que las temperaturas mínimas nocturnas se situaron entre 2 y 3 °C por encima de lo habitual, un fenómeno que calificó como atípico para la región.

Los municipios más afectados por estas altas temperaturas promedio fueron Copacabana (32,4 °C), Bello (32,15 °C), Girardota (30,9 °C), Itagüí (30,36 °C), Medellín (30,26 °C) y Sabaneta (30,23 °C). Les siguieron Barbosa (29,47 °C), La Estrella (28,0 °C) y Caldas (27,5 °C).

Desde el proyecto informaron que monitorean de forma constante las temperaturas en todo el territorio y lograron anticipar que durante este mes de mayo las temperaturas nocturnas estarían más altas de lo habitual. Esto se debe a que los valores mínimos se han acercado a los promedios nocturnos.

Según Julián Sepúlveda, líder de Meteorología del SIATA, el día más cálido de la semana fue el miércoles: “Fue un día típico. ¿Por qué? Durante el día la temperatura media se salió de los rangos normales de variación y se alcanzaron máximos históricos horarios. En cuanto a la noche, es un poco más particular porque el mínimo horario superó el valor medio. Esta noche el mínimo superó en 3 grados el valor promedio, y se registraron máximos horarios nocturnos de aproximadamente 27 °C”.

Expertos del proyecto explican que este comportamiento está relacionado con la alta presencia de nubosidad durante gran parte de las noches y madrugadas.

Sin embargo, de acuerdo con el SIATA, desde el pasado jueves 21 de mayo se observó un aumento en la cobertura de nubes, lo que ha favorecido el descenso progresivo de las temperaturas hacia sus rangos normales.