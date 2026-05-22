Geopolítica y tensión: expertos cuestionan el rumbo internacional de Colombia

Por: Cathrine Erazo

Durante el panel “El rol geopolítico de Colombia en la era Trump”; Gabriel Silva, exembajador de Colombia en Estados Unidos, y María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, coincidieron en que el país atraviesa un momento de vulnerabilidad internacional, incertidumbre jurídica y pérdida de confianza inversionista.

Lacouture aseguró que la relación política entre Colombia y Estados Unidos está “desgastada, pero no rota”, y destacó que los vínculos comerciales y empresariales continúan siendo estratégicos para ambos países. También resaltó el papel del sector privado para mantener activos los canales de diálogo y cooperación.

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Por su parte, Gabriel Silva afirmó que Colombia perdió protagonismo geopolítico y advirtió que la política exterior del país se ha manejado más desde la ideología que desde el interés nacional. “La ideología se ha sobrepuesto al interés nacional”, señaló.

El panel también abordó la caída en un 38 % de la inversión extranjera y la necesidad de recuperar seguridad jurídica y estabilidad para atraer capital internacional. Según Lacouture, muchos inversionistas están a la espera de señales claras por parte del próximo gobierno.

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Los expertos coincidieron en que Estados Unidos continúa siendo el principal socio estratégico de Colombia y advirtieron que el país necesita recuperar confianza y fortalecer sus relaciones internacionales para volver a tener peso en el escenario global.

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