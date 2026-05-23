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23 may 2026 Actualizado 03:00

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Medellín

La alcaldía reportó unas 70 casas afectadas en Betulia luego de un intenso aguacero

Las autoridades locales manifestaron que principalmente la zona más afectada fue el área urbana.

Emergencia Betulia- foto alcaldía

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Betulia- Antioquia

La alcaldía del municipio de Betulia continúa llevando a cabo un análisis de las emergencias reportadas en esa población del suroeste de Antioquia generadas por una granizada acompañada de intensas lluvias.

Según el alcalde Néstor Camilo Serna, el área urbana fue la zona más golpeada con el fenómeno natural. Allí se registraron vías obstruidas con material y viviendas inundadas donde aún se avanza en el censo de damnificados y afectados por la emergencia.

“Donde tenemos afectación en materiales por inundaciones, aproximadamente 50 viviendas, pérdidas de techo entre 15 y 20 viviendas. En estos momentos, tenemos el acompañamiento del Dagran y de Rentan para habilitar paso”, dijo el mandatario.

Según el alcalde, están a la espera de terminar el censo para solicitar apoyo a las autoridades departamentales.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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