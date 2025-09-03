Por octavo año, el Metro de Medellín recibió la máxima calificación crediticia de Fitch Ratings

Medellín

El Metro de Medellín recibió nuevamente la máxima calificación crediticia otorgada por la firma internacional Fitch Ratings, que ratificó las notas de largo plazo en ‘AAA(col)’ y de corto plazo en ‘F1+(col)’, ambas con perspectiva estable.

La calificadora destacó el bajo nivel de endeudamiento de la Empresa y un perfil crediticio sólido que garantiza el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Esto refleja, según Fitch, la solidez financiera del Metro, el manejo responsable de los recursos públicos y la correcta aplicación de su código de buen gobierno.

“Una calificación que refleja confianza hacia el mercado de emisión de bonos también, porque incluye la calificación de una posible emisión de bonos sostenibles hasta por 350 mil millones de pesos. Emisión que nosotros utilizaríamos para apalancar la compra de 13 trenes que ya está en curso”, explicó Tomás Elejalde Escobar, gerente del Metro de Medellín.

Impacto de la calificación

La continuidad de esta calificación, por octavo año consecutivo, consolida al Metro de Medellín como una de las entidades públicas con mayor reputación en el mercado financiero nacional.

Para los inversionistas, esta calificación representa confianza y respaldo en la adquisición de bonos sostenibles que apoyan iniciativas clave para la movilidad de la ciudad-región.

De esta manera, el Metro de Medellín señala que no solo garantiza la operación de un servicio seguro y confiable para millones de personas, sino que también se proyecta como un actor sólido en la economía del país, con la capacidad de atraer recursos que aseguren su crecimiento sostenible tras casi 30 años de operación comercial.