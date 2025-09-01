Economía

Reforma tributaria 2025: lista de productos que tendrían nuevos impuestos en Colombia

El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Financiamiento con la que busca recaudar 26,3 billones de pesos

Declaración de renta DIAN, primera semana de agosto 2025

Declaración de renta DIAN, primera semana de agosto 2025 / Andrzej Rostek

El proyecto de reforma tributaria incluye del Gobierno Nacional incluye medidas para incrementar la progresividad de los impuestos de renta y patrimonio, ajustes al IVA para los productos que consumen las personas con mayores ingresos, gravar el consumo de licores y tabaco y fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono, consumo y de los impuestos saludables.

