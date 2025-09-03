Compulsan copias a la Corte Suprema contra la senadora Isabel Zuleta por tarimazo en Medellín

El concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, confirmó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la senadora Isabel Zuleta, luego del acto político encabezado por el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en La Alpujarra.

Según De Bedout, en la denuncia que interpuso contra el mandatario se evidenció que, durante el evento, fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí varios reclusos condenados por delitos graves, quienes fueron presentados como parte de una “Mesa de Paz Urbana”, sin sustento legal ni marco de justicia transicional.

En su momento, los capos que participaron en el denominado tarimazo de Petro fueron: José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’; Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’; Wálter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’ o ‘Ramón Chaqueta’; Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘El Saya’; Alber Antonio Henao Acevedo, alias ‘Albert’ y Juan Fernando Álvarez, alias ‘Juan 23′.

Proceso en curso

El concejal aseguró que Zuleta, desde la tarima, avaló y coordinó la participación de los presos en el encuentro político, lo que calificó como una “burla al Estado de derecho”. También cuestionó que en ese escenario se legitimara la presencia del exalcalde Daniel Quintero como precandidato presidencial en un evento oficial financiado con recursos públicos y que, además, se hostigara a autoridades locales como el alcalde Federico Gutiérrez.

“La justicia debe determinar si la senadora Isabel Zuleta cruzó la línea entre la política y el delito. Nadie puede usar al Estado para favorecer campañas, liberar criminales y atacar opositores”, señaló De Bedout en la publicación que hizo en su cuenta de X.

Finalmente, el concejal agregó que el proceso contra el presidente Petro continúa su curso en la Comisión de Acusaciones y enfatizó: “Nadie está por encima de la ley. ¡Que respondan!”.