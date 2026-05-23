Rescatan a seis personas tras incendio presuntamente provocado en Itagüí

Itagüí, Antioquia

Los Bomberos Voluntarios de Itagüí lograron controlar en pocas horas un incendio estructural de grandes proporciones registrado en un edificio de cinco pisos del barrio Santa María. La oportuna intervención de la Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos permitió dominar las llamas antes de que se propagaran a las estructuras vecinas en el sector Vía de la Moda (calle 52A con carrera 79).

Según las primeras investigaciones, el incendio habría sido provocado de manera intencional. Las autoridades confirmaron que, tras las primeras inspecciones y la recolección de testimonios, se estableció la hipótesis de dolo. Por este motivo, los dos individuos detenidos en las inmediaciones fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

Aunque el fuego fue controlado, la emergencia dejó seis personas afectadas. Cuatro de los heridos fueron rescatados por los bomberos y trasladados de inmediato a centros médicos, donde permanecen bajo observación con pronóstico reservado. Una persona logró salir por sus propios medios y recibió atención en el sitio, mientras que otro hombre fue rescatado tras saltar desde el quinto piso hacia el techo de un edificio aledaño.

“Atendimos un incendio estructural en una fábrica de confección de cinco niveles en Santa María. Despachamos dos máquinas y dos ambulancias; seis bomberos ingresaron y atendieron a seis pacientes: cuatro fueron rescatados, uno salió por sus propios medios y otro fue rescatado tras lanzarse desde el quinto piso. Todos los pacientes están con pronóstico reservado. El incendio ya fue controlado y actualmente estamos en labores de refrigeración y ventilación”, detalló el subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El caso sigue en investigación para esclarecer completamente las circunstancias y responsabilidades del incendio.