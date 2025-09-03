Cierre temporal del único colegio público en Zapatoca: casi mil estudiantes sin clases

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El Instituto Técnico Santo Tomás, el único colegio público del municipio de Zapatoca, suspendió temporalmente sus clases por orden de la Secretaría de Salud de Santander debido a las condiciones sanitarias inadecuadas de sus instalaciones.

Así lo confirmó su rector, José Luis Cortés Palomino, en entrevista con Caracol Radio. Expresó su preocupación por una problemática que, según dice, lleva más de dos décadas sin solución.

“Hace 23 años estamos pidiendo personal de aseo y nunca ha sido asignado por la gobernación de Santander. Tenemos una planta física de 15.000 metros cuadrados y no contamos con personal de limpieza. Es indigno para nuestros estudiantes seguir en estas condiciones”, afirmó el rector.

Una problemática histórica ignorada

El Instituto Técnico Santo Tomás está compuesto por dos sedes. Una es Juan Bosco, que atiende estudiantes desde preescolar hasta noveno grado, y la otra es Juan 23 donde le dictan clases a los alumnos de décimo y once grado.

Aunque ambas sedes comparten la misma infraestructura, la sede Juan Bosco es la que presenta las condiciones más críticas, lo que llevó al cierre ordenado por la autoridad sanitaria.

“La Secretaría de Salud, a través de la delegada de saneamiento ambiental, emitió el acto administrativo que ordena la clausura temporal de la sede hasta que se subsanen las falencias sanitarias”, detalló el rector.

Esto ha dejado sin clases a 951 estudiantes, quienes aún no tienen una alternativa definida para continuar su proceso académico.

Padres, docentes y estudiantes hacían la limpieza

Durante años la comunidad educativa se vio forzada a asumir una responsabilidad que no les corresponde: la limpieza de la institución.

Padres de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo se turnaban las labores de aseo para mantener las aulas en condiciones mínimas de funcionamiento.

“La gente se agotó. Llevamos años haciendo lo que debería hacer el Estado y ya no pudimos más. Salud Pública conoció la situación y actuó. Esta realidad no se puede seguir ocultando”, explicó Cortés Palomino.

¿Por qué no se ha asignado personal de aseo?

El rector explica que la gobernación de Santander ha negado reiteradamente la asignación de personal de servicios generales, argumentando que el Ministerio de Educación no ha creado las plazas necesarias.

Además existe una situación legal compleja. La propiedad de la planta física no pertenece a la gobernación, sino a la Curia Regional de San Gil, lo que ha generado dudas jurídicas sobre la responsabilidad de mantenimiento del inmueble.

La Fundación Santo Tomás, que posee el predio, arrienda las instalaciones a la gobernación de Santander, lo que según las autoridades podría limitar las inversiones o asignaciones de personal directo al plantel.

Una solución que no debería tardar

El rector argumentó que la solución no requiere una gran inversión. Bastaría con la asignación de tres personas para el servicio de limpieza, distribuidas entre las dos sedes.

“Con tres personas podemos volver a funcionar. Esperamos que la Gobernación actúe para retomar el calendario académico”.

¿Clases virtuales?

Hasta el momento no se ha implementado un plan de clases remotas. El rector explicó que aún no se ha recibido una directriz de la Secretaría de Educación departamental.

“No queremos llegar a la virtualidad. Esto se resuelve con voluntad política y administrativa. No es justo que nuestros niños sigan perdiendo clases por algo tan básico como la falta de personal de aseo”, enfatizó.

Impacto para todo el municipio

El municipio turístico de Zapatoca solo cuenta con dos instituciones educativas. El colegio privado Sagrado Corazón de Jesús y el Instituto Técnico Santo Tomás, único oficial, lo que hace que el impacto de esta suspensión sea de gran magnitud.

“La afectación es gravísima. Somos el único colegio público del municipio. Esto perjudica no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad”, advirtió Cortés Palomino.