Adolescente bumangués gana premio internacional de cuento en España. ¿Quién?

Emmanuel Marín Buitrago de 14 años, estudiante del Colegio Panamericano de Bucaramanga, es el santandereano que ganó el Concurso Internacional de Cuentos “Mánfer de la Llera”, realizado en España, con su relato “Aquello que no muere”.

¿Qué detalla el cuento?

El jurado destacó la madurez narrativa y la riqueza del lenguaje en el relato, que cuenta la historia de Elías, un niño que enfrenta la ausencia de su madre y descubre que la “nada” no es enemiga de la vida, sino su reverso: una forma pura de eternidad.

En diálogo con Caracol Radio, Marín resumió el trasfondo de su obra: “Este cuento se trata sobre un niño que se llama Elías, y este niño enfrenta la ausencia de su madre y empieza a hablar con la nada, y se da cuenta que la nada no era enemiga de la vida, sino su reverso, su forma más pura de eternidad”.

Lea también: Denuncian despidos masivos en el Hospital de Floridablanca, Santander

La sinopsis oficial de “Aquello que no muere” describe el cuento como una obra breve pero intensa, un viaje íntimo por los pliegues más delicados de la existencia.

"A través de la mirada de un niño silencioso y profundamente perceptivo, el relato explora la presencia invisible de lo ausente, el misterio del dolor y la belleza de lo que no puede quedarse. No es un cuento sobre la muerte, sino sobre lo que permanece cuando todo parece haberse ido”, agregó Marín.

A pesar de su corta edad, Emmanuel ya demuestra un interés profundo por la literatura universal. En la pasada Feria del Libro de Bucaramanga adquirió obras de autores como Kafka, Hemingway y Nietzsche.

Con este reconocimiento, Emmanuel Marín Buitrago se perfila como una de las nuevas voces literarias de Santander, llevando el talento bumangués a escenarios internacionales.