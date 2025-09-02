Joven de 23 años no aparece desde el lunes: su familia pide apoyo para dar con su paradero

Bucaramanga

En Bucaramanga crece la preocupación por la desaparición de Brayan Leonardo Serna Patiño, un joven de 23 años que no ha vuelto a tener contacto con su familia desde la madrugada del pasado lunes. Sus allegados piden ayuda urgente a las autoridades y a la ciudadanía para dar con su paradero.

¿Cuándo fue la última vez que vieron a Brayan?

De acuerdo con el testimonio de su madre, Edith Hercilia Patiño, Brayan participó de un paseo familiar en compañía de la expareja y otros allegados de ella. La reunión terminó hacia la 1 de la mañana, momento en que el joven decidió regresar a la ciudad.

Según relató la familia, lo único que saben es que en el camino pasó por el apartamento donde residía en el Barrio Bucaramanga en la madrugada, tomó algunas pertenencias y se marchó, situación de la que tienen conocimiento porque un vecino lo vio por última vez en el barrio. Desde ese instante no se tienen más noticias sobre él y su teléfono celular permanece apagado.

Tenía preocupación por unas deudas:

La señora Patiño explicó que su hijo no tenía conflictos en el hogar y lo describió como un joven trabajador y apasionado por el fútbol. Sin embargo, reconoció que en los últimos días le había manifestado preocupación por algunas deudas que había adquirido.

“Él es un muchacho muy juicioso, de la casa al trabajo y al fútbol. Nunca se había ausentado de esta manera. Yo lo que le pido es que, donde quiera que esté, regrese a casa. Brayan es todo para mí”, señaló con evidente angustia.

La familia indicó que ya inició los trámites correspondientes para formalizar la denuncia de desaparición ante las autoridades competentes y solicitó que el caso sea priorizado, dado que han pasado varias horas sin noticias de su paradero.

Brayan Leonardo Serna Patiño mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura atlética, piel trigueña, cabello corto y se caracteriza por su sonrisa, según su madre. La última vez que fue visto vestía una camiseta azul oscura, bermuda azul y tenis negros, aunque testigos aseguran que posteriormente cambió de ropa.

El llamado de la familia es a la solidaridad de la comunidad y a quienes puedan tener información que contribuya a localizarlo. Cualquier dato puede ser reportado directamente a la Policía Metropolitana de Bucaramanga o a los números de contacto dispuestos por sus allegados.