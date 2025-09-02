En Bucaramanga abren inscripciones para 10.000 cupos escolares en 2026, ¿cómo solicitar una plaza?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Secretaría de Educación de Bucaramanga anunció que desde el 1 hasta el 30 de septiembre está habilitado el proceso de inscripción para acceder a los cupos escolares en las 47 instituciones educativas oficiales de la ciudad, para el calendario académico 2026.

La secretaria de Educación, Marta Cecilia Guarín, explicó que el trámite "se debe realizar únicamente a través de la página web de la entidad, donde los padres de familia encontrarán un formulario en línea y un tutorial que guía el proceso".

Allí podrán seleccionar hasta dos instituciones como opción.

Actualmente la ciudad cuenta con cerca de 79.000 estudiantes matriculados, y se estima que para 2026 se habiliten 10.000 nuevos cupos derivados principalmente de la graduación de estudiantes y del retiro de algunos que dejan vacantes disponibles.

La funcionaria enfatizó que no todos los colegios tienen cupos disponibles en todos los grados, por lo que es indispensable consultar previamente el archivo en Excel publicado en la página oficial; donde se detalla la oferta por institución y nivel académico.

Guarín también señaló que “hay instituciones que suelen agotar rápidamente su disponibilidad, como el colegio San José de la Salle, Gabriela Mistral y la Escuela Normal Superior, debido a la alta demanda".

Sin embargo insistió en que la mayoría de colegios de la ciudad mantienen cupos abiertos en distintos cursos.

Los resultados del proceso de asignación serán publicados posteriormente en la misma plataforma digital de la Secretaría.

Además al diligenciar el formulario los padres recibirán en su correo electrónico un comprobante del registro.

Con este proceso la administración municipal busca garantizar el acceso a la educación pública, y de alguna manera descongestionar la alta demanda concentrada en unas pocas instituciones; recordando a las familias la importancia de explorar todas las opciones disponibles.