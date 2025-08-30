Joven de 18 años fue asesinado en Bucaramanga mientras lavaba un carro

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró en Bucaramanga, en las últimas horas fue asesinado un joven en vía pública del barrio Colseguros Norte, cuando se encontraba realizando labores de lavado de vehículos. La víctima fue identificada como Kevin Estiben Pabón Toloza, de 18 años, residente del asentamiento Luz de Esperanza.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según testigos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta blanca llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el joven. Incluso, uno de los agresores descendió del vehículo para accionar nuevamente el arma contra la víctima.

Pabón Toloza recibió al menos cuatro impactos de bala en el tórax, la clavícula y la espalda. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital del Norte, ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, la víctima registraba antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas. Además, se conoció que había sostenido conflictos previos con otros sujetos, quienes en el pasado habrían incendiado viviendas en el sector donde residía y lo habían amenazado de muerte.

Las autoridades manejan como hipótesis una riña por intolerancia social. La SIJIN adelanta las investigaciones, recolección de pruebas y entrevistas con testigos para dar con el paradero de los responsables.