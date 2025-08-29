VIDEO | Asesinan a un hombre en un taller de motos en Bucaramanga: recibió seis impactos de bala

Bucaramanga

Un nuevo caso de sicariato se reportó en la noche de este jueves 28 de agosto en Bucaramanga. Un hombre identificado como Ariel Gómez Rodríguez, de 33 años, fue asesinado a disparos dentro de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Santander.

Según el reporte de las autoridades, hacia las 7:51 p.m., la víctima se encontraba en el local “Diego Motos”, ubicado en la calle 31 #5 occidente 68 del barrio Santander, cuando dos hombres que llegaron en motocicleta ingresaron al lugar y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Gómez Rodríguez recibió seis impactos de bala en el torso y en sus extremidades inferiores. Fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde ya ingresó sin signos vitales.

Las primeras hipótesis apuntan a un caso de sicariato por ajuste de cuentas ilegales. Algunos familiares de la víctima aseguraron desconocer si este había recibido amenazas previas, pero otras versiones aseguran que Ariel Gómez sí había manifestado que sentía que lo iban a asesinar.

Sobre la víctima

De acuerdo con las indagaciones iniciales, al parecer Gómez se dedicaba a la compra y venta de vehículos, así como a la comercialización de oro.

Según algunas versiones de personas que han reaccionado al crimen, comentan que Ariel Gómez Rodríguez estaría presuntamente vinculado con el asesinato del pasado 22 de junio de un conductor de plataformas digitales en Floridablanca, sin embargo las autoridades confirmaron que se encuentran verificando esta información.

En el lugar de los hechos realizaron labores de inspección por parte del CTI de la Fiscalía, autoridades confirman que se recolectaron videos de cámaras de seguridad.

Hasta el momento no se registran capturas relacionadas con este homicidio.

