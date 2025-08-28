Cierran cárcel Modelo de Bucaramanga por graves fallas sanitarias y hacinamiento

Bucaramanga

La Secretaría de Salud de Bucaramanga ordenó el cierre de los pabellones 2, 3, 4 y 6 de la cárcel Modelo, tras evidenciar serias fallas higiénico-sanitarias que ponen en riesgo la salud de más de mil ochocientos reclusos que allí permanecen.

¿Qué sucedió?

De acuerdo a un informe oficial, después de una visita de seguimiento que realizó la Secretaría de Salud de la capital santandereana, Bomberos de Bucaramanga y la Oficina de Gestión del Riesgo, se constató que están las cañerías colapsadas, falta de baterías sanitarias y hay desbordamiento de aguas residuales, lo que hacen imposible mantener condiciones mínimas de salubridad en una infraestructura que ya completa más de 60 años de antigüedad.

La decisión se suma a la adoptada el pasado 10 de julio, cuando se había ordenado restringir el ingreso de internos a los pabellones 3 y 4. Sin embargo, al no cumplirse con las mejoras exigidas, ahora la medida se amplía a cuatro pabellones, lo que deja a la cárcel Modelo prácticamente sin capacidad para recibir nuevos privados de la libertad.

La cárcel Modelo registra sobreocupación:

La secretaria de Salud, Claudia Amaya recalcó que el penal tiene capacidad para 1.247 internos, pero en la actualidad alberga a más de 2.200 personas, casi el doble de lo permitido. Solo en los pabellones afectados permanecen 1.872 reclusos, lo que convierte la situación en un riesgo sanitario de gran magnitud.

¿Qué acciones se van a tomar para contrarrestar la crisis carcelaria en Bucaramanga?

El director de la cárcel ya fue notificado de la decisión y deberá comunicarla a la Uspec, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, responsable del mantenimiento de la infraestructura penitenciaria.

En paralelo, la Secretaría de Salud anunció la convocatoria de una mesa de trabajo de emergencia en la que participarán el Inpec, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Policía y el Ejército, con el fin de exigir un plan de contingencia que permita adecuar las instalaciones.

“Una cosa es contarlo y otra vivirlo: aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos”, advirtió Amaya.

El panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta que las estaciones de Policía de Bucaramanga también presentan un grave nivel de hacinamiento. En celdas diseñadas para 15 personas, hoy permanecen más de 100 detenidos, lo que ha provocado motines y protestas de familiares en las últimas semanas.