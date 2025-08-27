Este jueves será día de duelo en Antioquia por el asesinato de los 13 policías en Amalfi

Medellín

Este jueves 28 de agosto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y las familias le rendirán un homenaje póstumo a los 13 uniformados fallecidos en el ataque terrorista al helicóptero de la policía antinarcóticos ocurrido la semana anterior en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi.

El evento solemne se llevará a cabo en las instalaciones de la Gobernación en el centro administrativo La Alpujarra desde las 11 de la mañana, y el mandatario seccional convoca a las personas que quieran asistir a acompañar el acto . Pero de manera directa a colegios, universidades, empresas y gremios a sumarse a la iniciativa.

“Este jueves viviremos un día de duelo, las banderas estarán a media asta y a las 11 y 15 de la mañana guardaremos un minuto de silencio en su honor. Los invito, queridos paisanos, a unirse desde donde estén. También podrán acompañarnos a partir de las 11 de la mañana en la Gobernación de Antioquia”, dijo el mandatario Rendón.

También pidió para que Dios le dé sosiego a las familias que hoy sufren el dolor de la pérdida de un ser querido .

El decreto firmado por el gobernador indica que “las banderas de Antioquia se izarán a media asta en plazas institucionales y al exterior de los edificios públicos. Las banderas dispuestas en interiores llevarán listón negro en señal de luto”.