San Luis: un hombre murió sepultado mientras cavaba un huevo para protegerse “del fin del mundo”

San Luis- Antioquia

Una situación bastante particular y triste ocurrió en el municipio de San Luis, Oriente de Antioquia, donde un hombre falleció sepultado por un talud mientras cavaba un hueco. Esto ocurrió en el sector conocido como La Candelaria.

Según el reporte del comandante de bomberos de esta población, Nilson Romero Betancur, el hombre identificado como Arturo Enrique Aguirre García había sido reportado como desaparecido el pasado 18 de agosto por sus familiares. Desde ese momento comenzó la búsqueda que terminó este 25 de agosto con el hallazgo del señor, lamentablemente sin vida.

“Alguien informa a la policía que él estaba haciendo un hueco en la parte de afuera del municipio, en las periferias, diciendo que de alguna forma el mundo se iba a acabar y que él tenía que acabar ese hueco. Esta información contrasta, o sea, con algo que dijo un familiar, que la última vez que lo vieron, él dejó sus pertenencias personales porque tenía que irse. Entonces, debido a esto, con policía vamos e inspeccionamos el lugar donde se suponía que hacía el hueco; evidenciamos un movimiento en masa, el terreno se había deslizado”, relató el señor comandante.

El socorrista indica que en el lugar fueron hallados algunos elementos que dieron pistas de que sí podría estar el señor sepultado en el sitio. Estos artículos son un velón, un machete y una pala. Siguieron cavando y encontraron a la víctima enterrada a unos tres metros de profundidad. La labor fue apoyada por seis bomberos, dos civiles y la policía del municipio.

El cuerpo ya fue llevado a Medicina Legal, entidad que será la encargada de determinar su plena identidad para luego ser entregado a sus familiares.