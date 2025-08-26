Alerta por nuevos desplazamientos en Amalfi luego del ataque a un helicóptero de la Policía

El número de personas desplazadas en Amalfi, nordeste de Antioquia, aumentó a 50 por los enfrentamientos armados que persisten en la zona rural, donde la comunidad decidió abandonar sus hogares en busca de protección.

Los hechos están relacionados con el ataque al helicóptero de la Policía Antinarcóticos, ocurrido la semana pasada, en el que murieron 13 uniformados. Habitantes de la vereda Los Toros han sido los más afectados por la presencia de los grupos armados y los continuos combates.

Algunas familias han optado por retornar, mientras otras aseguran que solo volverán si se les garantizan condiciones de seguridad. En su momento, el alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, advirtió que la población campesina es la más golpeada por esta situación y pidió soluciones urgentes para los habitantes de Los Toros.

La Administración Municipal mantiene abierto el censo de víctimas hasta este martes 26 de agosto, con el fin de verificar la cifra de desplazados y priorizar la atención de quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad por el accionar violento de los grupos armados.

Cancelación de las fiestas

La Alcaldía de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, anunció la cancelación de las “Fiestas Municipales de la Paz y del Progreso”, previstas del 10 al 13 de octubre, así como del evento “Encuentro entre Amigos y Caballos”, programado para el 9 y 10 de septiembre.

La decisión se toma tras el ataque del pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros. De acuerdo con la administración local, la medida responde a un concepto negativo emitido por la Fuerza Pública, que advierte posibles acciones criminales en la zona.

Las autoridades señalaron que existe riesgo no solo para la fuerza pública, sino también para la población civil, por lo que priorizar la seguridad resultó determinante.