La DEA expresó solidaridad tras ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, se pronunció sobre el ataque ocurrido en Amalfi, en el Nordeste antioqueño, en el que murieron 13 policías antinarcóticos cuando su helicóptero fue atacado durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda Los Toros.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, la DEA expresó: “Honramos a los 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia que murieron trágicamente en Antioquia la semana pasada durante un ataque terrorista a su Blackhawk en una misión de erradicación. La DEA se solidariza con la Policía Colombia en homenaje a su sacrificio y en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

El pronunciamiento se suma a los múltiples homenajes y mensajes de rechazo que se han registrado tras uno de los ataques más graves contra la Fuerza Pública en los últimos años, en una subregión donde los grupos armados ilegales se disputan el control del territorio.

Alerta de desplazamiento

El número de personas desplazadas en Amalfi, nordeste de Antioquia, aumentó a 50 por los enfrentamientos armados que persisten en la zona rural, donde la comunidad decidió abandonar sus hogares en busca de protección.

Algunas familias han optado por retornar, mientras otras aseguran que solo volverán si se les garantizan condiciones de seguridad. En su momento, el alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, advirtió que la población campesina es la más golpeada por esta situación y pidió soluciones urgentes para los habitantes de Los Toros.

La Administración Municipal mantiene abierto el censo de con el fin de verificar la cifra de desplazados y priorizar la atención de quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad por el accionar violento de los grupos armados.