Cuando trasladaban un cadáver, el Clan del Golfo hostigó al CTI y se originó un combate en Andes

Andes- Antioquia

Este martes se reportó un combate en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Andes, entre el Ejército y el Clan del Golfo que generó zozobra y temor en la comunidad de esa zona distante a más de una hora de la cabecera municipal en el Suroeste de Antioquia.

El reporte inicial de las autoridades indica que, en la mañana de este martes, fue asesinado un hombre en la vereda Soledad. Se coordinó el traslado al sitio de funcionarios del CTI para que realizaran la inspección técnica al cadáver. Desde el Ejército indicaron que la comisión que era apoyada por las tropas estatales fue hostigada por integrantes del Clan del Golfo , lo que generó un combate que se extendió durante casi una hora. Esto ocurrió cuando el cadáver estaba siendo trasladado al área urbana.

En cuenta de X, la Séptima División informó que “en desarrollo de operaciones militares interinstitucionales con el CTI de la FISCALÍA, tropas del Batallón de Infantería n.º 11 de la Cuarta Brigada sostienen combates contra estructuras del GAO Clan del Golfo , quienes pretenden afectar la estabilidad en la zona rural del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño”.

De este hecho no se registraron personas heridas de ningún grupo, aunque se espera un reporte más ampliado.