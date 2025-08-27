Denuncie: $200 millones para capturar a alias Darlinson, cabecilla del reactivado frente 34

Occidente de Antioquia

La gobernación de Antioquia realizó un consejo de seguridad con seis poblaciones del Suroeste y Occidente de Antioquia; estas son: Anzá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Caicedo, Urrao y Betulia para avanzar en las estrategias de seguridad que se han planeado en esos municipios.

Durante la reunión, el gobernador de Antioquia informó que está ofreciendo 200 millones de pesos para quien entregue información relevante que permita capturar al cabecilla del frente 34, Jesús María Restrepo Borja, alias ‘Darlinson’ de las disidencias.

“Alias Darlinson es un bandido de disidencias FARC que había sido capturado recientemente en el Chocó por parte del ejército, pero, infortunadamente, el gobierno nacional lo convirtió en gestor de paz. Es muy peligroso este bandido y tiene una pretensión macabra de devolver a darle vida al frente treinta y cuatro de las FARC. Frente treinta y cuatro que tanto daño hizo en el pasado en inmediaciones de Urrao, de Chocó y de todo el suroccidente de Antioquia”, dijo el mandatario departamental.

¿Quién es alias Darlinson?

El pasado 25 de julio de 2025, Caracol Radio publicó una extensa entrevista en la que se exponía una radiografía del conflicto reciente que se está librando en algunas poblaciones del Suroeste antioqueño como Urrao y Betulia, además de Anzá, además de El Carmen de Atrato en Chocó, rutas que el reactivado frente 34 o Columna Móvil Efraín Guzmán quiere reconquistar y en el que hoy sostiene una guerra con el Clan del Golfo.

Este artículo dejó en evidencia que alias ‘Darlinson’ es quien lidera el frente 34 bajo las órdenes del frente 36 ; este último es el que lo financia con hombres, armas y dinero. En este territorio tendrían al menos 20 hombres armados.

Otras recompensas

El mandatario Andrés Julián Rendón también aprovechó la reunión realizada en Anzá para recordar que también existen recompensas activas por integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Soldado’, por quien se ofrece hasta 200 millones de pesos, y alias ‘El Tío’, por quien la cifra es de 50 millones de pesos.