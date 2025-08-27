Economía de Antioquia se fortalece, pero persiste la brecha en conexión aeroportuaria

El más reciente informe sobre el desempeño de la economía de la región, presentado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, confirma un panorama alentador: el departamento avanza con mejores indicadores que el promedio nacional en sectores como industria, comercio, turismo, exportaciones y empleo.

Por ejemplo, la industria manufacturera muestra incrementos en producción (3,8 %) y ventas (5,1 %), mientras que el comercio minorista mantiene un ritmo sólido con un alza del 14,7 %.

El turismo sigue siendo un motor clave, toda vez que Antioquia concentra más de una cuarta parte de los visitantes extranjeros que llegan a Colombia y sus exportaciones, lideradas por oro y café, crecieron un 20,2 % a junio, muy por encima del promedio nacional (1,6 %).

Sin embargo, el informe también advierte sobre una brecha que limita el potencial de este crecimiento: la falta de conexión aeroportuaria acorde con las necesidades actuales de movilidad y comercio internacional.

¿Y la conectividad?

La directora de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez, expresó: “nos preocupa mucho, desde la Cámara de Comercio de Medellín, dos factores que restringen mucho el crecimiento de la ciudad, las restricciones para inmigración en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, y en general, toda la infraestructura del terminal aéreo”.

Además, detalló que “Antioquia está muy desconectada. Entonces, hablar de una región turística y exportadora, donde la conectividad no es suficiente y donde el aeropuerto nos está quedando pequeño son cosas que nos preocupan”.

Finalmente, las autoridades económicas y empresariales insisten en que, para consolidar este buen momento, Antioquia requiere avanzar en proyectos estratégicos de conectividad aeroportuaria que permitan sostener su liderazgo en la economía nacional y aprovechar al máximo su capacidad productiva y exportadora.