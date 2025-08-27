Fueron ocupados bienes avaluados en más de $143.746 millones en varios municipios de Antioquia

Antioquia

La Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio contra una red criminal que, bajo la fachada de empresas exportadoras de aguacate, habría ocultado recursos ilícitos producto del narcotráfico.

De acuerdo con las investigaciones, la organización enviaba toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa y utilizaba operaciones de comercio exterior para dar apariencia de legalidad a su patrimonio ilícito. Para evadir el rastreo de las autoridades, adquirieron bienes muebles e inmuebles que eran puestos a nombre de familiares o personas cercanas.

Ante las evidencias del origen ilícito de estos activos, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

José Iván Caro, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio expresó “En total, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó 46 inmuebles entre rurales y urbanos, 18 vehículos de gama alta y tres sociedades comerciales, cuyo valor preliminar superaría los 143.700 millones de pesos”

Las diligencias fueron adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó (Antioquia).

Entre los dueños reales de los bienes figuran miembros de una misma familia, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan procesos por tráfico transnacional de estupefacientes.