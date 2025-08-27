Desmantelan red internacional de estafas y secuestro que operaba en Medellín

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional, a través del GAULA Metropolitano y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló en Medellín una organización criminal internacional dedicada a las estafas y al secuestro, que tenía como centro de operaciones un call center en el barrio San Diego.

Durante el operativo fue rescatada una persona que permanecía privada de la libertad y que, además, había sido agredida. En el lugar fueron capturados en flagrancia cuatro presuntos integrantes de la red y se incautaron 51 computadores, cinco celulares y un arma traumática.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura engañaba a ciudadanos en países como España, Argentina y Bolivia, a través de falsas plataformas de trading e inversión; entre ellas “Iber FX”, y de supuestos préstamos de dinero. La víctima liberada hacía parte del grupo de préstamos y fue señalada de hurto por sus propios compañeros, quienes le exigían $15 millones para dejarla en libertad.

“Se pudo establecer en la investigación que la principal modalidad de estafa cometida desde este lugar consistía en la supuesta compra y venta de acciones y divisas conocidas como trading. Las rentas ilegales de esta organización alcanzarían los 4.000 millones de pesos mensuales” expresó el General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada GAULA por el delito de secuestro extorsivo, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros miembros de la red, entre ellos un ciudadano ucraniano que coordinaba las operaciones desde el exterior.