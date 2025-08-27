Estudiantes de la UdeA elegirán representante luego de 20 años sin participación ( udeA )

Medellín, Antioquia

En medio de las críticas al desempeño gerencial del rector de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Arboleda Céspedes, la Asamblea de Estudiantes de la UdeA aprobó apoyar un proceso para que se vuelva a elegir, después de 20 años, a un representante del estudiantado ante el Consejo Superior.

La decisión genera la apertura de un proceso para suplir el puesto reservado para los estudiantes, en el Consejo Superior completado por ocho personas más: el delegado del presidente, el ministro de educación, el gobernador de Antioquia, un representante de exrectores, un representante del sector productivo, un representante de los egresados, otro de las directivas y uno más de los profesores.

Una elección que no se daba hace 20 años

La última vez que se eligió un representante estudiantil fue cuando se designó a Wilmar de Jesús Mejía, luego de su paso por el Consejo Superior se generó diferencias entre el estudiantado, lo que provocó que por dos décadas no se eligiera un nuevo representante. El señor Wilmar de Jesús Mejía es hoy el representante del presidente Gustavo Petro ante este Consejo Superior.

Las elecciones se dan luego de una acción de cumplimiento interpuesta por varios de los estudiantes, donde la Asamblea de Estudiantes decidió apoyar el proceso, para que en una propuesta que ya tiene cuatro planchas inscrita, se elija al nuevo integrante del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

La elección del representante ante el Consejo Superior de la UdeA se hará el próximo jueves 11 de septiembre.