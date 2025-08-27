Nutresa abre nuevo periodo de readquisición de acciones

Medellín, Antioquia

El Grupo Nutresa abrió una nueva oferta pública de readquisición de acciones ordinarias bajo el mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

La compañía informó que busca readquirir hasta 600.000 acciones en circulación entre el 27 y el 29 de agosto de 2025, a un precio fijo de $130.000 por acción, pagado de contado y en efectivo.

Contexto de la operación

La medida se enmarca en el Proyecto de Readquisición aprobado por la Asamblea de Accionistas del 17 de marzo de 2025, en el que se autorizó la compra de hasta 4,58 millones de acciones, equivalentes al 1 % del total en circulación de la empresa, con cargo a la reserva creada para este fin.

Posteriormente, el 24 de abril de 2025, la Junta Directiva reglamentó el mecanismo, permitiendo que la readquisición se realice mediante varias ofertas a lo largo del año, siempre en igualdad de condiciones para todos los accionistas.

Procedimiento y plazos

Los accionistas interesados deberán presentar su aceptación a través de una sociedad comisionista de bolsa inscrita en la bvc, durante el periodo de recepción comprendido entre el 27 y el 29 de agosto, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La adjudicación seguirá dos escenarios:

Si las aceptaciones son iguales o menores a 600.000 acciones, la totalidad será adjudicada.

Si las aceptaciones superan esa cifra, se aplicará un esquema progresivo de “uno a uno” por rondas, garantizando al menos una acción adjudicada por accionista hasta alcanzar el límite.

El pago a los accionistas adjudicados se efectuará el tercer día hábil después de la publicación de los resultados en el boletín informativo de la bvc.

Información adicional

Grupo Nutresa reiteró que toda la información sobre la operación estará disponible en www.gruponutresa.com y en los canales oficiales de la Bolsa de Valores de Colombia.

La compañía subrayó que la oferta cumple con lo dispuesto en el artículo 396 del Código de Comercio, la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010, y busca fortalecer su estrategia financiera y de gobierno corporativo.