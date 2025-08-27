Néstor Fernando Zuluaga Giraldo es el nuevo gerente de la Lotería de Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, nombró a Néstor Fernando Zuluaga Giraldo como nuevo gerente de la Lotería de Medellín. La designación se oficializó el martes 20 de agosto.

Zuluaga es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente. Además, cuenta con una Maestría en Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional y una Especialización en Derecho Internacional del Transporte, ambas de la Universidad Externado de Colombia; así como con una Especialización en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Medellín.

Su trayectoria profesional incluye cargos como alcalde de El Carmen de Viboral (2016-2019), concejal de este municipio en el período 2008-2011, Subdirector de Monitoreo y Evaluación y Director de Planeación del ICBF, además de asesor jurídico en diferentes entidades territoriales.

Hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba como Director Técnico en la Dirección de Asesoría Legal y de Control de la Secretaría General de la Gobernación de Antioquia.

El nuevo gerente expresó en su posesión “Orientaré los destinos de la Lotería con honestidad y austeridad, buscando generar mayores transferencias para el sector salud de Antioquia y de Colombia. Trabajaré de la mano de la mayor fuerza de ventas que tenemos, nuestros loteros, de los distribuidores y de los empleados de la Lotería"