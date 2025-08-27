En Medellín se han detectado 189 alertas de posibles irregularidades urbanísticas

Medellín

La Alcaldía de Medellín informó que, por medio de monitoreo satelital, ha detectado 189 alertas de posibles irregularidades urbanísticas en este distrito.

La herramienta tecnológica, que ya pasó de fase piloto a operación en firme, es una plataforma que entrega información en tiempo real priorizando puntos críticos de la ciudad.

¿Qué datos entrega el nuevo sistema?

En total son 65 puntos donde se han detectado cambios y se consideran críticos, para lo cual se hace una vigilancia y priorización especial.

Durante los dos meses que se ha implementado el sistema de monitoreo satelital, se han hecho 903 comparaciones digitales y se han efectuado los 189 reportes de alertas por esas posibles irregularidades urbanísticas.

¿Dónde ha habido intervenciones?

Luego de los análisis y los datos entregados por el sistema de monitoreo, se identificaron y realizaron las remociones de tres casos de ocupaciones ilegales en zonas como Altavista, San Antonio de Prado y el barrio La Libertad, en la comuna de Buenos Aires.

La nueva tecnología también ha generado un seguimiento especial a 154 posibles infracciones urbanísticas en esta parte del país.

¿Qué otra tecnología se usa allí?

La Alcaldía de Medellín explicó que “con el apoyo de la plataforma Planet, que entrega imágenes satelitales diarias y del software ArcGIS, que las superpone sobre la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial, se detectan cambios sobre los 65 puntos críticos previamente definidos en la ciudad, lo que hace más eficiente la vigilancia y la priorización de las intervenciones”.

¿Cómo proceden las autoridades con los datos obtenidos?

Según explicó la Alcaldía de Medellín, al confirmar la novedad, el equipo de observación del componente Construye Bien, adscrito a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se desplaza al lugar y comprueba los cambios que se tienen en el territorio, comprueba la situación y activa las rutas de control que sean correspondientes.

El subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, Carlos Trujillo, explicó que “con esta herramienta se transforma la manera en que hacemos Control Urbanístico en Medellín. Más allá de las remociones realizadas en dos meses, hoy contamos con información en tiempo real que muestra dónde se concentran los casos en comunas como Robledo con 66 casos, Popular con 18 y en el corregimiento de Altavista con 17; esto ofrece una radiografía clara para priorizar los controles. Con este nivel de detalle, la administración toma decisiones más rápidas, refuerza la capacidad preventiva y protege con mayor efectividad la vida y ordenamiento territorial”.

Se reducen los tiempos de intervención

La implementación de esta tecnología genera mayor agilidad, debido a que en el pasado se dependía de las denuncias ciudadanas o recorridos en los territorios que requerían más tiempo y recursos.

Este monitoreo satelital se realiza todos los días y la información es objetiva y verificable en tiempo real, que permite tomar las decisiones inmediatas y planificar las intervenciones estratégicas que se requieran en los territorios.

Agregó la Alcaldía de Medellín que “al centralizar la información en una misma plataforma, la Administración Distrital fortalece la coordinación entre dependencias, evita duplicidad de esfuerzos y consolida un esquema de vigilancia que podrá escalarse a nuevos sectores de la ciudad en los próximos meses”.