¡Ojo! 5 parques naturales más lindos en Colombia: Todos tienen climas diferentes

Estos lugares le permitirán descubrir la diversidad que existe en el país; conozca aquí la mejor época para visitarlos.

Colombia es uno de los países más privilegiado en biodiversidad y variedad de paisajes. Desde playas cálidas hasta montañas nevadas, pasando por selvas amazónicas, páramos y ríos multicolores, cada región ofrece una experiencia única.

Una muestra de esta riqueza se encuentra en los Parques Naturales Nacionales, los cuales son espacios protegidos que representan la variedad de climas que existe en el país.

¿Cuáles son los parques más lindos en Colombia?

El Parque Nacional Natural El Cocuy: este parque es famoso por sus glaciares, lagunas y picos nevados que superan los 5.000 metros de altura. Este es un espacio ideal para quienes disfrutan el senderismo de alta exigencia y para aquellos que desean conocer el páramo en su máxima expresión. Esta ubicado en la Cordillera Oriental de Colombia, abarcando los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare. Su clima es frío extremo, con temperaturas bajo cero en zonas de alta montaña. Parque Nacional Serranía de la Macarena: su principal atractivo es Caño Cristales, pues es conocido como el río más hermoso del mundo por sus tonos rojos, verdes, amarillos y azules. Este fenómeno natural ocurre entre junio y noviembre, lo cual lo convierte en la época ideal para visitar. Este lugar al estar alejado de la gran ciudad, le permite a quienes lo visiten desconectarse de la cotidianidad y reforzar sus vínculos con la naturaleza. Esta ubicado en el departamento del Meta. Su clima es cálido húmedo, con temperaturas entre 25 y 30 °C. Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete: este es el parque más grande del país y fue declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO por su biodiversidad y sus pinturas rupestres milenarias. Aunque no está abierto al turismo convencional para protegerlo, se puede apreciar en sobrevuelos autorizados. Esta ubicado en los departamentos de Caquetá y Guaviare. Su clima es amazónico, lo que quiere decir que es cálido y húmedo durante todo el año. Parque Nacional Natural Chingaza: este es el páramo que abastece Bogotá, lo que lo convierte en un lugar fundamental para la vida en la capital, ya que de sus lagunas y frailejones proviene el agua que consume cerca del 70 % de Bogotá. Este es un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y avistamiento de fauna como el oso andino de anteojos. Su clima es frío de páramo, con neblina y lluvias frecuentes. Parque Nacional Natural Tayrona: es uno de los parques más visitados de Colombia gracias a sus playas paradisíacas y a su selva. Además, cuenta con sitios arqueológicos como el Pueblito Chairama y la presencia de comunidades indígenas como los Kogui y los Arhuacos. Su clima es tropical cálido, con temperaturas entre 27 y 35 °C.

Estas son las recomendaciones para visitar los Parques Naturales de Colombia

El servicio de guía es obligatorio en los parques, es importante que reserve con anticipación.

Debe tener una póliza o seguro de accidente y rescate para ingresar a un área protegida.

No debe ingresar plásticos como botellas, pitillos, y platos desechables, reemplácelos por elementos reutilizables y biodegradables

Se recomienda hacer uso de protector solar con componentes biodegradables que no afecten los ecosistemas.

No alimentar ni tocar los animales.

Evitar hacer fogatas y camping en sitios no autorizados.

Tenga en cuenta que los visitantes asumen los riesgos que puedan presentarse durante su permanencia en los parques.

¿Cuál es la mejor época para visitarlos?

Para visitar aquellos parque en Alta montaña como El Cocuy y Chingaza, las mejores épocas son de diciembre a marzo y junio a agosto, cuando hay menos lluvias.

Si quiere visitar la Macarena y Caño Cristales hágalo de junio a noviembre, ya que esta es la época de florecimiento de la planta acuática que da color al río.

Tenga en cuenta que el Parque Chiribiquete tiene vuelos disponibles durante todo el año y dependerán de las condiciones climáticas.

La época ideal para visitar el Tayrona es de diciembre a abril, ya que es temporada seca lo que le permite disfrutar de sus playas.

