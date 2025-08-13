¡Revise su equipaje! Conozca las razones por que le podrían negar la entrada o salida de EE. UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, en inglés), es una entidad gubernamental, cuyo objetivo está enfocado en proteger los medios de transporte del país, como trenes, autobuses, y donde es su trabajo más visible, aeropuertos.

En este último, se encargan de analizar e inspeccionar tanto pasajeros, como los equipajes que llevan consigo. Esto con el fin de detectar amenazas y objetos peligrosos, como armas y explosivos.

En conjunto a esto, existen elementos los cuales están prohibidos portar en el equipaje, así como también, existen medidas máximas para el tamaño de este. Es importante que conozca estas restricciones, pues le podrían causar inconvenientes al momento de realizar un viaje en avión.

¿Qué artículos están prohibidos?

Entre los objetos más relevantes que no se pueden llevar en el equipaje de mano y que se encuentran en la lista de prohibiciones de la TSA se encuentran los siguientes:

Líquidos, geles y aerosoles en envases mayores a 100 ml (Excepto bajo necesidades médicas o para bebés).

(Excepto bajo necesidades médicas o para bebés). Armas de fuego , partes esenciales de armas y municiones.

, partes esenciales de armas y municiones. Objetos punzantes o cortantes como cuchillos, tijeras o navajas.

Herramientas contundentes como bates, martillos o palancas.

Explosivos, fuegos artificiales o sustancias que se enciendan con facilidad.

Sustancias químicas peligrosas como ácidos o pesticidas.

Baterías de litio de gran capacidad.

Además de estos, hay elementos específicos que han sido vetados por la TSA para transportarse en aviones, por ejemplo, los celulares Samsung Galaxy Note 7, debido al alto riesgo que tienen sus baterías de incendiarse o explotarse.

En la página de esta entidad, puede revisar más en profundidad los elementos que tienen restricciones y qué tipos, pues algunos artículos no pueden llevarse en el equipaje de bodega, pero sí en el de mano, y de igual forma en el sentido contrario.

Los grupos que se detallan en su web, se distribuyen entre inflamables, armas de fuego, comida, herramientas, equipo médico, objetos filosos, deportivos y de camping.

¿Qué tamaño debe tener el equipaje de mano?

Las restricciones de tamaño que establece la TSA, son impuestas de acuerdo a un aproximado que tienen los compartimientos que se encuentran sobre y debajo de los asientos, sin embargo, la entidad aconseja que se revisen las políticas particulares de cada aerolínea antes de viajar, pues las medidas pueden variar.

Las dimensiones aproximadas establecidas por la TSA y que se siguen por la gran mayoría de aerolíneas en Estados Unidos, son las siguientes:

Equipaje de mano: 56 x 36 x 23 cm (22 x 14 x 9 pulgadas).

(22 x 14 x 9 pulgadas). Artículo personal (mochila pequeña, cartera): 45 x 35 x 20 cm (18 x 14 x 8 pulgadas).

Es de gran importancia que tenga completo conocimiento de estas normativas, pues el incumplimiento de estas, le pueden significar diferentes consecuencias, que pueden ir desde la incautación de un artículo o una sanción económica, hasta la restricción de la entrada o salida del país.

